Kardeşlerim ATV 2. bölüm izle son bölüm tek parça

Cumartesi Kardeşlerim ATV 27 Şubat yeni bölüm ekranlara geliyor ve 2. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 2. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. İkinci bölümünde ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

27 Şubat 2021 11:25
Kardeşlerim ATV 2. bölüm izle son bölüm tek parça
Canlı yayın Kardeşlerim Cumartesi ATV 2. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 2. bölüm yayınlanıyor.
Kardeşlerim 2. bölümü Cumartesi 27 Şubat 2021'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM 2. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

KARDEŞLERİM 2. BÖLÜM ÖZET

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz. Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer. Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.



KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 27 Şubat Cumartesi yeni bölüm olarak 2. bölüm ekranlara gelecek.

CUMARTESİ ATV KARDEŞLERİM 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA YOUTUBE

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar…
Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.

OYUNCULAR KARDEŞLERİM SORU CEVAP




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