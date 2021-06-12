Kardeşlerim 17. bölüm full izle ATV HD

Kardeşlerim ATV 12 Haziran yeni bölüm ekranlara geliyor ve 17. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 17. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. Onyedinci bölümünde ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

12 Haziran 2021 10:34
Kardeşlerim 17. bölüm full izle ATV HD
Kardeşlerim 17. bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Cumartesi ATV 17. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 17. bölüm yayınlanıyor. 
Kardeşlerim 17. bölümü Cumartesi 12 Haziran 2021'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM 17. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



KARDEŞLERİM 17. BÖLÜM ÖZET


Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.

KARDEŞLERİM 16. BÖLÜM ÖZET

Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olacaktır. Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz. Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır. Akif'in yaptığı planlar sonucunda Suzan beklenmedik bir sonla karşı karşıya kalır. Akif'in keyfi yerinde, istediği gibi planlarını uygulamışken, Doruk'a ansızın gelen bir mail tüm dengeleri değiştirecektir.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz. Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder. Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar. Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 17. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 12 Haziran Cumartesi yeni bölüm olarak 17. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

OYUNCULAR KARDEŞLERİM SORU CEVAP







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