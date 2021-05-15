Kardeşlerim 13. bölüm full izle ATV HD

KARDEŞLERİM 13. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN

Kardeşlerim 13. bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Cumartesi ATV 13. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 13. bölüm yayınlanıyor.Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır. Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder. Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler. Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atar.Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir. Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular. Kadir, Melisa'yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur. Şengül, Suzan'ın sırrını Nebahat'e anlatır. Suzan, Akif'i bitirmek için yeni planlar peşindeyken, Akif'in beklenmedik hamlesi herkesi şoke eder.Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 15 Mayıs Cumartesi yeni bölüm olarak 13. bölüm ekranlara gelecek.Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.