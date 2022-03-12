KARDEŞLERİM 12 MART SALI SON DAKİKA 43. BÖLÜM

Kardeşlerim 43. bölüm izle ATV yeni bölüm olarak yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 43. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. 43. bölüm Kardeşlerim ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

12 Mart 2022 11:12
KARDEŞLERİM 12 MART SALI SON DAKİKA 43. BÖLÜM
Kardeşlerim 43. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 43. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 43. bölüm 12 Mart Cumartesi yayınlanıyor.
KARDEŞLERİM 43. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



KARDEŞLERİM 43. BÖLÜM ÖZET

Kardeşlerim 43. bölüm fragmanı yayınlandı: İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Kardeşlerim son bölümünün özeti: Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 43. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?


Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 12 Mart Çarşamba yeni bölüm olarak 43. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA



Kardeşlerim 43. bölümü Cumartesi 12 Mart Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Diğer Haberler

'Mbappe, önümüzdeki hafta imzalıyor' Dünya Futbolu "Mbappe, önümüzdeki hafta imzalıyor"
Mert Hakan Yandaş'ın cezası onandı Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın cezası onandı
Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza! Türkiye Transferler Fenerbahçe'den iç transferde çifte imza!
Ahmet Nur Çebi'den Talisca transferi için açıklama Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den Talisca transferi için açıklama
Galatasaray gözünü finale dikti: 23 yıl sonra bir ilk! Galatasaray Galatasaray gözünü finale dikti: 23 yıl sonra bir ilk!
Ahmet Nur Çebi: 'Hava uygunsa derbi oynanır!' Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: "Hava uygunsa derbi oynanır!"
Ahmet Nur Çebi: '12 hakemle alakamız yok' Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: "12 hakemle alakamız yok"
Yük Galatasaray'ın omzunda Galatasaray Yük Galatasaray'ın omzunda
Kerem Aktürkoğlu için tarihi itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe! Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için tarihi itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!
Daha fazla göster
1 Judoda kaybedilen ivme bu yıl telafi edilecek
2 Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
3 BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif
4 Sumoda koronavirüs etkisi
5 Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif
6 4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
9 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
yukarı ok