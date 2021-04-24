Kardeşlerim 10. bölüm full izle ATV HD

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN

Kardeşlerim 10. bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Cumartesi ATV 10. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 8. bölüm yayınlanıyor.Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 24Nisan Cumartesi yeni bölüm olarak 10. bölüm ekranlara gelecek.Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.