Milli güreşçi Kerem Kamal ile kardeşi Kadir Kamal, beraber hazırlandıkları 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda rakip oldu.Güreşe 10 yaşında başlayan ve milli sporcu olma başarısı gösteren Kerem Kamal (19), geçen yıl katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda 55 kiloda altın madalya kazandı.Kerem Kamal, kardeşi Kadir'i de güreşe yönlendirdi. Ağabeyini örnek alarak güreşe başlayan ve yaklaşık 6 yıldır minderde boy gösteren Kadir Kamal (18) da Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.Akhisar Belediyespor'un güreşçileri Kerem ve Kadir Kamal kardeşler, Ordu'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmek için birlikte antrenman yaptı.Kamal kardeşler, uluslararası organizasyonlar için önemli olan şampiyonada hedefleri doğrultusunda ter döktü. 60 kiloda mindere çıkan Kerem ve Kadir, çekilen kura sonucunda rakip oldu.Güreşseverlerin de ilgi gösterdiği müsabakada Kamal kardeşler, kıyasıya mücadele etti. Antrenmanlar dışında ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olan kardeşlerin mücadelesinden ağabey Kerem Kamal galip ayrıldı.Genç sporcu, ayrıca kendi sıkletinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Kerem Kamal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşin yaşamına çok farklılık kattığını söyledi.Güreşe 10 yaşında başladığını belirten Kerem Kamal, "Bulunduğumuz ortam ve mahalle çok iyi değildi. Bu sporu yaptıkça daha güzel yerler görmeye başladım. Yeni yeni şehirler gördüm. Kardeşimin de güreşle uğraşmasını istedim. Elinde güzel bir şey olmasını istediğim için onu da bu spora başlattım." dedi.Kerem Kamal, Ordu'da düzenlenen şampiyonaya kardeşiyle geldiklerini kaydederek, "Nasip işte, kardeşimle rakip olduk. Bir yandan hüzün, bir yandan da gurur veriyor. O yenilince ben, ben yenilince o üzülüyor. Kardeşim başkasına yenilmediği için mutluyum." diye konuştu.Geçen sene önemli bir şampiyonluk elde ettiğine dikkati çeken Kerem, uluslararası organizasyonlarda başarılarını sürdürmeyi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak madalya kazanmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.Lise son sınıf öğrencisi Kadir Kamal ise ağabeyi ile aynı sporu yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi.Şampiyonada ağabeyi ile mücadele ettiğini aktaran Kadir, "Mücadele ağabeyimle olunca rekabet duygusu güzel. Uluslararası alanda derecelerim var. Gençlerde milli takıma girmek ve sonrasında da Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Akhisar Belediyespor'un güreş antrenörü Ahmet Göze, iki kardeşin de başarılı sporcular olduğunu söyledi.Kardeşlerin rakip olması dolayısıyla değişik bir durumun yaşandığını dile getiren Göze, "Kura istemediğimiz gibi çıktı ama eninde sonunda iki kardeş bir şekilde karşı karşıya gelecekti." dedi.Göze, Kerem'in Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını anımsatarak, şunları kaydetti:"Kadir de ağabeyinin izinde ilerliyor. Kendisi geçtiğimiz yıl Avrupa ikincisi oldu. İnşallah bundan sonra bayrağı ağabeyinden alır. İnanıyorum ki 'boynuz kulağı geçer' deyimini yerine getirecek. Gençlerle güzel başarılara yürüyoruz. Güreşte mindere çıktığınızda 'ağabey kardeş' diye bir şey yoktur. Sonrasında yine kol kola, yan yana devam edersin. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez ama mindere çıktığında iş değişir, çünkü orası er meydanı."