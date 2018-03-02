Kardeşini götürdüğü sporda şampiyon oldu

Kız kardeşini tekvando kursuna götürürken dövüş sporlarıyla tanışan Ali Koyuncu, farklı dallarda şampiyonluklar kazandı.Dövüş sporlarında 8 yıllık kariyerinde çok sayıda madalya kazanan Ali, geçen nisan ayında Antalya'da düzenlenen Wushu Kyokushin Karate Şampiyonası ile eylülde İstanbul'daki Jiu Jitsu Şampiyonası'nda Türkiye birinciliği, 2016 yılının Ocak ayında Aydın'da düzenlenen Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye 2'nciliğini elde etti.Genç sporcu, tekvando, kick boks, karate, muay thai, jiu jitsu ve wushu dallarında yeni başarılar elde etmek için antrenmanlarını sürdürüyor.Ali Koyuncu, yaptığı açıklamada, 8 yıl önce kız kardeşinin halk eğitim merkezinin dövüş sporları kursuna gitmek istediğini söylemesi üzerine babasının da kendisine "Kardeşini yalnız bırakma, onu kursa sen götür." dediğini anlattı.Bir süre kardeşini kursa götürdüğünü, bu sırada kendisinin de dövüş sporlarına ilgi duymaya başladığını belirten Ali, bunun üzerine kursa kayıt olduğunu söyledi.Ali, önce tekvando öğrendiğini, ardından muay thai, karate gibi diğer dallara da yöneldiğini ifade ederek, spordaki yeteneğini fark eden antrenörler Levent ve Erdem Dereboylu'nun kendisiyle özel olarak ilgilendiğini, kurs dışında da çalıştırdıklarını kaydetti.Kursa yaklaşık 7 yıl devam ettiğini, haftada 3 gün üçer saatlik çalışmalarla çeşitli yarışmalarda dereceler elde ettiğini aktaran Ali, kız kardeşinin ise bir süre sonra sakatlık yaşaması nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldığını belirtti.Torbalı Ayrancılar İmam Hatip Lisesi 4. sınıf öğrencisi Ali Koyuncu, spora devam ederken okulunu da aksatmadığını, yarışmalar sırasında kaçırdığı derslerini telafi etme konusunda öğretmenlerinin de kendisine destek olduğunu kaydetti.Elde ettiği başarılar sonrası arkadaşlarının da dövüş sporlarına ilgisinin arttığını ifade eden Ali, "Her gün sabah okula, oradan çıkınca babamın dükkanına gidiyorum. Babama elektrik-su tesisatı işlerinde yardım ediyorum. Akşam da antrenmanlarım oluyor. Gelecek hedefim Türk bayrağını dünyada en yüksek yere çıkarmak." diye konuştu.İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Ali'nin halk eğitim merkezi kurslarında yetişip bu başarıları kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Maddi imkansızlıklar nedeniyle turnuvalara gitmede sıkıntı yaşadığını öğrenince Milli Eğitim olarak ona destek olmaya karar verdik. Onu takip ediyoruz. Dünya çapında başarılar kazanacağına inanıyoruz." diye konuştu