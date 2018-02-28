Kardeşi için boksa başladı, şimdi hedefi Avrupa

Kardeşine, kırılan kolunun güçlenmesi için yaptığı boksta destek olmak amacıyla bu spora başlayan ve bugüne kadar pek çok başarı elde eden Busenaz Çakıroğlu, yeni hedefini Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya olarak belirledi.Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi ve milli sporcu Busenaz Çakıroğlu, mayıs ayında Polonya'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.Busenaz'ın kariyerinde 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Türkiye şampiyonluğu ile 2017 yılı Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası'nda birincilik bulunuyor.Busenaz, yaptığı açıklamada, 2010 yılında kolu kırılan kardeşinin, rehabilitasyon sürecinde sporun faydalı olacağının söylenmesi üzerine boksa başladığını belirtti.Kardeşinin gittiği spor kulübünün biraz uzakta olduğunu anlatan Busenaz, "Ailem kardeşimle gidip gelelim diye ikimizi de boksa yazdırdı. Kardeşimle antrenmanlara birlikte gelip gittik. Ben boksu daha çok sevdim. Kardeşim eve geldiğimizde beni şikayet ediyordu, 'Ablam beni dövdü.' diye. Bir yıl kadar devam ettikten sonra antrenörüm aileme 'Erkekte yetenek yok, kızda var. İsterseniz erkeği başka spora yönlendirin, kız devam etsin.' dedi. Ailem de bu duruma olumlu baktı." ifadelerini kullandı.Boksun zor bir spor olduğunu, çok çalıştığını vurgulayan Busenaz, sürekli kamplara, maçlara gittiklerini ifade etti.Ailesinin her zaman arkasında durduğunu belirten Busenaz, şunları kaydetti:"Dışarıdan gelen seslere benimle birlikte ailem de kulaklarını kapattı. Başarı geldikten sonra dışarıdan gelen sesler de kesilmeye başladı. Bu durum beni çok mutlu etti. Kariyerimde Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası şampiyonluğu bulunuyor. Henüz Avrupa şampiyonluğum yok. Şimdi öncelikli hedefim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Ülkemiz adına güzel başarılar elde etmek, bayrağımızı dalgalandırmak için çalışıyorum. Umarım takım halinde başarı elde ederiz. Hepimiz ülke için bayrak için mücadele ediyoruz. Çok iyi sporcular var. İnşallah hep birlikte takım halinde madalya alıp döneceğiz."Yumruklarına güvendiğine işaret eden Busenaz, "Yumruklarımı Türkiye için vuracağım. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup döneceğim." ifadesini kullandı.