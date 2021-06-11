Kardeş Azerbaycan'dan 20 bin destek

Bakü'de 16 ve 20 Haziran'da oynayacağımız Galler ve İsviçre maçları için şu ana kadar satılan bilet sayısı açıklandı.



Azerbaycan Futbol Federasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü Firuz Abdulla, Türkiye-Galler maçı için 18 bin, Türkiye-İsviçre mücadelesi için ise 20 bin bilet satıldığını bildirdi.



Bakü'deki ilk maç olan Galler-İsviçre karşılaşmasında ise sadece 6 bin bilet satıldı. Yüzde 50 taraftar alınmasına izin verilen 69 bin 870 kişilik Bakü Stadı'nda maç saatine kadar izin verilen kapasitenin tamamının dolması bekleniyor.



Bakü'de 3 Temmuz'da da çeyrek finalin bir maçı oynanacak.



