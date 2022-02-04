Karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı

Alanya'da kırsal bölgede kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Rumen milli bisikletçi Tudor Ghotic kurtarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2022 18:01
Antalya'nın Alanya ilçesinde kırsal bölgede kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Rumen milli bisikletçi Tudor Ghotic jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Romanyalı yol bisikletçisi antrenman sırasında kar ve tipi nedeniyle Bayır Mahallesi Takanlar mevkisinde mahsur kaldı.

Ghotic'in ihbarı üzerine, bölgeye Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan Rumen bisikletçiyi kurtardı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.