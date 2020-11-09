Karbel Karaköprü Belediyespor'da 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'da 3'ü futbolcu 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın, yarın sahasında karşılaşacağı 52 Orduspor maçı öncesi Kovid-19 testi yapıldı.



Şanlıurfa ekibinde 3'ü futbolcu 2'si teknik heyet ve 2'si de personel olmak üzere 7 kişinin sonucu pozitif çıktı.



Tüm ekip kontrollü şekilde karantinaya alındı.



Karşılaşmanın oyuncu sayısının yeterli olması nedeniyle oynanacağı belirtildi.



Karbel Karaköprü Belediyespor'un geçen hafta deplasmanda oynaması gereken Düzcespor maçı da rakip takımda 16 kişide Kovid-19 vakasının görülmesi nedeniyle ertelenmişti.



