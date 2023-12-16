Karayolları ligdeki ilk galibiyetini aldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Karayolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi ve ligde ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karayolları ligdeki ilk galibiyetini aldı
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16 Aralık 2023 20:34
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Karayolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla birlikte Karayolları, Sultanlar Ligi'nde ilk galibiyetine ulaştı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Pelenk Tekol

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Leban, Stunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Elif Boran, Buse Berka Özden)

Sarıyer Belediyespor: Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Çağla Erdem, Vence, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Ceylan Arısan, Gizem Mısra Aşçı, Karmen Aksoy)

Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 25-22

Süre: 110 dakika (27, 25, 29, 29)

 

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