Karaya vuran balığı ve yavrularını kurtardılar

Bu güzel insanlar karaya vuran hamile vatoz balığının doğurmasına yardım edip hem yavrularını hem de kendisini kurtarıyorlar. Gerçekten harikasınız!

28 Temmuz 2018 20:20
Karaya vuran balığı ve yavrularını kurtardılar
Bu güzel insanlar karaya vuran hamile vatoz balığının doğurmasına yardım edip hem yavrularını hem de kendisini kurtarıyorlar. Gerçekten harikasınız!



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Galatasaray, Höwedes için bastırıyor

Jason Denayer'i satmak isteyen Manchester City ile kiralama konusunda anlaşamayan Galatasaray, Schalke ile Höwedes'in kiralanması konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.


Barış Alıcı'ya sürpriz takip!

A Milli Takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Rumen çalıştırıcının Barış'ı dikkatle takip ettiği ve düzenli forma bulması halinde davet edeceği belirtildi.


Beşiktaş'tan Vida'yı sökmenin bedeli...

Devre arası bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen ve 4.5 yıllık mukavele imzalanan 29 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar en yüksek teklifi West Ham verdi. Londra ekibi 18.5 milyon euro önerirken Orman ise 30 milyon euroda ısrarcı.


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