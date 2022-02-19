Karaveli: 'Kredimiz yok, kazanmalıyız!'

Beşiktaş, Süper Lig'deki üç haftalık galibiyet özlemini bugün Altay karşısında noktalamak istiyor.



Kartal son 3 müsabakada Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Adana Demirspor'la (1-1) berabere kalırken 6 puan kaybetti. Bu süreçte Göztepe'yi eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran siyah-beyazlı takım ligde 8. sıraya geriledi.



Teknik Direktör Önder Karaveli, Altay sınavı öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda hem 3 puan istedi hem de ciddi uyarılarda bulundu.



Kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak zorunda olduklarının altını çizen siyah-beyazlı teknik adamın, "Malatya, Antalya ve Adana Demir maçlarında takım savunması anlamında iyiydik ancak hücumda yeterince etkili olamadık. Yakaladığımız pozisyonları daha yüksek yüzdeyle gole çevirmeli ve özellikle son vuruşlarda daha dikkatli davranmalıyız. Puan ve sıralama anlamında kredimiz yok. Altay maçını mutlaka kazanmalıyız. Son üç lig maçında 2 gol yemiş olsak da aynı sayıda gol attığımız için 6 puan kaybettik. Galibiyet serisi başlatabilmek için gol sayımızı artırmamız şart" ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Zorunlu değişiklik



Gol sorununa çare bulmaya çalışan Önder Karaveli'nin, Michy Batshuayi'nin cezalı, Cyle Larin'in sakat olması nedeniyle bugün Güven Yalçın ve Kenan Karaman'a ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Sol kanatta Kenan'ı düşünen siyah-beyazlı hoca gol bölgesinde Güven'i görevlendirecek.



Miralem Pjanic'in yokluğunda orta sahada Josef de Souza, Atiba ve Alex Teixeira yer alacak





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