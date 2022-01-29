Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, TRT Spor yayınında ara transfer dönemiyle ilgili açıklama yaptı.



İşte Önder Karaveli'nin sözleri:



"Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Necati Bilgiç, Emirhan İlkhan... Bunlar bizim kış dönemi transferlerimiz.



Transferlerimiz sesli geçiyor. Biz transfer yapmaya başladık. Belki medya atlıyor. Kerem Kalafat'ı getirdik. Rosier'e alternatif olarak sağ beke. Takım için daha az süre alan oyuncuları daha fazla kullanmak istiyoruz. Bunlardan biri Alex, N'Koudou da Mart'ta başlayacak çalışmalara. O tarz oyunculara ihtiyacımız var."





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