Karatede yıldızlar ligi heyecanı

Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakaları, Erzincan'da düzenlenmeye başlandı.



Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen ve üç gün sürecek organizasyona, 6 ilden 90 sporcu katılıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı diledi.



Yarışmaların iki kategoride yapıldığını ifade eden Mumcu, "Müsabakalarımız 81 ilde 15 branşta yapılmakta. Bu yapılan branşlar arasında Anadolu Yıldızlar Ligi'nin amacı, sizlerin hem gittiğiniz şehri tanıması hem orada kültürel faaliyet yapmanız hem de kardeşlik içerisinde çok güzel bir müsabaka gerçekleştirmenizdir. Karate branşının kardeşliğin, dostluğun, centilmenliğin sporu olarak tanıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz." dedi.



Trabzon, Giresun, Erzincan, Erzurum, Tokat ve Rize illerinden yarışmalara katılan sporcular, seremoniye ellerinde "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankartla çıktı.



Müsabakalarda kata dalında dereceye girenlere, Mumcu ve beraberindekiler tarafından madalyaları verildi.





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