Karatede Türk hakemlerden büyük başarı

Karatede hakemlik sınavlarına giren Türk hakemlerinin tümü Balkan sınavını başarıyla geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karatede Türk hakemlerden büyük başarı
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19 Kasım 2023 17:02
Slovenya'da düzenlenen Balkan Hakemlik Sınavı'na giren 22 hakemin tamamı mülakatı başarıyla geçti.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da devam eden 23. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası ile eş zamanlı yapılan Balkan Hakemlik Sınavı'na 22 Türk hakemi de katıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Oruç, Türkiye'nin sadece sporcularıyla değil hakemleriyle de Balkan Şampiyonası'na damga vurduğunu belirtti.

Uluslararası organizasyonda görev alan hakem sayılarının her geçen gün arttığını ifade eden Oruç, "Burada Balkan Hakemlik Sınavı'na giren hakemlerimizin tamamı, sınavı başarıyla tamamlayarak göğsümüzü kabarttı. Hakemlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

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