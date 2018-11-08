Karatede Serap Özçelik Arapoğlu finalde

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, finale yükseldi.Wizink Center'daki şampiyonada kadınlar kumite 50, 55 ve 61 kilo, erkekler kumitede de 60, 67 ve 75 kiloda elemeler yapıldı.Kumite 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Serap Özçelik Arapoğlu, dünya şampiyonu olduğu 2014 yılının ardından ikinci kez finale adını yazdırdı. Yarı final mücadelesinde Rus Tatiana Rybalchenko karşısında ilk dakika içerisinde 1-0 geriye düşen milli karateci, üst üste aldığı puanlarla maçı 3-1 kazandı.Kariyerinde dört Avrupa şampiyonluğu da bulunan Serap, 10 Kasım Cumartesi günü yapılacak final mücadelesinde Japon Miho Miyahara ile karşılaşacak.Kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban ise başarılı performansına karşın finalin kapısından döndü. 3-1 önde olduğu yarı final mücadelesinin son üç saniyesinde Sırp Jovana Prekovic'e 4-3 mağlup olan milli karateci, müsabaka sonunda büyük üzüntü yaşadı.Dünya üçüncülüğü için tatamiye çıkacak Merve Çoban, cumartesi günü Mısırlı Giana Lotfy ile mücadele edecek.Türk karatecilerden erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Burak Uygur, 75 kiloda Erman Eltemur ile kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan elemelerde şampiyonaya veda etti.Şampiyona, yarın takım kata ve kumite ile para-karate müsabakalarıyla devam edecek. Sabah saatlerinde başlayacak elemelerin ardından TSİ 21.00'de resmi açılış töreni gerçekleştirilecek.Dünkü elemelerde de milli sporcular Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş ve Alparslan Yamanoğlu, bronz madalya için tatamiye çıkma hakkı elde etmişti.Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlarda daha güçlü olacağız. Çünkü o ışığı sporcularda görüyoruz." ifadesini kullandı.Takım müsabakalarında daha başarılı olmayı umut ettiklerini aktaran Delihasan, bunun prestij açısından önemli olduğuna dikkat çekti.