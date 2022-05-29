Karatede millilerden altın madalya!

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, Türkiye Erkek Kata Milli Takımı altın madalya başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karatede millilerden altın madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2022 16:50
Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci oldu.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5. gününde Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Erkek Kata Milli Takımı, İspanya Erkek Kata Milli Takımı karşısında gösterdiği performans sonunda altın madalya kazandı.

Karate Milli Takımı, kazandığı 7 altın madalyayla Avrupa şampiyonaları tarihinde en başarılı turnuvasını yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ