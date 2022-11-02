Karatede hedef olimpiyatlarda sürekli yer almak

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, karatenin olimpiyatlarda sürekli yer alabilmesi için temaslarda bulunduklarını açıkladı.



Konya'da 26-30 Ekim'de düzenlenen 12. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası için kente gelen Espinos, AA muhabirine, organizasyonu çok beğendiklerini, hiçbir problem yaşamadıklarını söyledi.



Karatenin olimpiyatlarda sürekli yer alabilmesi için çalışma yaptıklarına değinen Espinos, "Karate, uluslararası anlamda çok önemli bir spor dalı. Karatenin, Los Angeles'ta yapılacak 2028 Yaz Olimpiyatları'nda yer alması için bazı başvurularda bulunduk. Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'ndan sonraki olimpiyatlarda muhtemelen yer alacağız. Olimpiyatlar, karatenin gelişimini artıracaktır. Zaten bu spor dalı, çok önemli ve uluslararası bir spor." diye konuştu.



Baykan: "Türkiye olarak bu konunun destekçisiyiz"



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, karatenin Türkiye adına çok önemli bir branş olduğunu aktardı.



Karatenin olimpiyatlarda yer almamasının bir eksiklik olduğunu vurgulayan Baykan, "Karate, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan ancak olimpik olmayan bir branştı. Tokyo'daki olimpiyatlarda yer alarak bu eksiği tamamladı. Ancak ne yazık ki bir defaya mahsus olimpiyatlarda yer aldı. Karate sadece Türkiye için değil, olimpiyatlara katılan 200 ülke için önemli. Karatenin tekrar olimpiyatlarda yer alması için mücadele ediyoruz. Türkiye olarak bu konunun destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.



Baykan, hem sportif başarıda hem de hakem ve antrenör görevlendirmelerinde Türkiye'nin yer alabilmesi için Bakanlık olarak çalışma içerisinde bulunduklarını belirtti.



Uğuz: "Üzerimize düşeni yapıyoruz"



Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise Konya'da düzenlenen organizasyonla çıtayı üst seviyeye çıkardıklarını, bunun Türk sporu için bir gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.



Karatenin olimpiyatlarda yer alabilmesinin, Dünya Karate Federasyonu ile Uluslararası Olimpiyat Komitesinin elinde olduğuna işaret eden Uğuz, şunları kaydetti:



"Biz tabii ki üzerimize düşen çalışmayı yapıyoruz. Karate olimpik değilse değerini kaybetmez. Karatenin değersizleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Olimpik olsun olmasın bizim çok başarılı olduğumuz bir spor dalı. Şu anda 100 binden fazla lisanslı sporcumuz var. İlk 5 branş içerisindeyiz. Çocuklarımızın ve ailelerin karateye eğilimi çok fazla. Karateyi yaygınlaştırarak, bunun sadece bir spor değil, bir yaşam biçimi, bir felsefe ve motivasyon kaynağı olduğunu çalışmalarımızla gösteriyoruz."



