Karatede hedef Avrupa Şampiyonası'nda madalya rekorunu geliştirmek

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, 22-26 Mart tarihlerinde İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya rekorlarını geliştirmek istediklerini söyledi.



Konya'da 10-12 Mart'ta düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin ikinci etap karşılaşmaları için kente gelen Uğuz, AA muhabirine, turnuvanın Dünya Karate Federasyonunun en önemli organizasyonları arasında yer aldığını belirtti.



Uğuz, ilk etabı Atina'da gerçekleştirilen turnuvanın sporculara sıralamada önemli puanlar kazandırdığını aktararak, "Yaşadığımız büyük afetin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da söylediği gibi yaraları bir nebze de olsa sporla sarmaya çalışıyoruz. 75 ülkeden 1200'e yakın sporcu burada mücadele verdi. Biz de milli takımımızın çekirdek kadrosunu oluşturacak sporcularla, geniş bir kadroyla katıldık." ifadelerini kullandı.



Dünya sıralamasında en az 4 milli sporcunun sezonu "Grand Winner" olarak birinci sırada tamamlamasını istediklerini vurgulayan Uğuz, şunları kaydetti:



"Sporcularımız burada hem tecrübe kazanıyor hem de aldıkları puanla üst sıralara çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda İspanya'da Avrupa Şampiyonamız var. Bir önceki Avrupa Şampiyonası Gaziantep'te yapılmıştı, 7 altın madalyayla rekor kırmıştık. İnşallah orada da bu rekoru egale etmek hatta aşmak istiyoruz. Ekimde Dünya Karate Şampiyonası var. Sporcularımız bu organizasyonda 2014'ten bu yana altın madalya alamadı. Hedefimiz Avrupa'da rekor kırıp dünyada da altın madalyalarla karateyi taçlandırmak."



Depremzede çocuklara moral verildi



Uğuz, kentteki depremzede çocukları organizasyonda misafir ederek birlikte zaman geçirdiklerini, onlara yaşadıklarını biraz olsun unutturmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini anlatan Uğuz, "Çocuklarımızla yemek yedik, zaman geçirdik. Sporcularımızı çok güzel desteklediler, birlikte bayrak salladık. Bir nebze kafalarını dağıtmalarına yardımcı olmak istedik. Acılarını dindirmemize imkan yok ama yanlarında olduğumuzu göstermek, ülkemizde var olan yardımlaşma havasının devam ettiğini göstermek çok önemli." diye konuştu.





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