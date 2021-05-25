Karatede 5 olimpiyat kotası birden!

Dünya Karate Federasyonu tarafından açıklanan resmi olimpik puan sıralamasına göre 5 milli karateci doğrudan Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.



Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu (kumite 55 kilo), Merve Çoban (kumite 61 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (kumite +75 kilo) ve Ali Sofuoğlu (kata bireysel) olimpik sıralama sonunda Tokyo 2020 vizesi aldı.



Söz konusu 5 milli sporcunun ilk olarak 2020 Mart ayında açıklanan puan durumuna göre kota aldıkları ilan edilmiş ancak olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle 2021 Mayıs ayındaki sıralamanın baz alınacağı açıklanmıştı.



Karatede kalan diğer 3 kota için 11-13 Haziran tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilecek dünya elemesinde milli sporcular Eray Şamdan, Erman Eltemur ve Dilara Bozan mücadele verecek.



