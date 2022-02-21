Karatede 3 milli sporcu, sıkletlerinde sezonun en iyisi oldu

Milli sporcular Serap Özçelik Araoğlu, Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol, 2021 sezonunu "Grand Winner" olarak kapattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karatede 3 milli sporcu, sıkletlerinde sezonun en iyisi oldu
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21 Şubat 2022 15:03
Karatede milli sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Premier Lig'de 2021 sezonunu, sıkletinde sezonun en iyisi anlamına gelen "Grand Winner" olarak kapattı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Şampiyonası'nın ardından en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyon olan Premier Lig'de "Grand Winner" sporcular belirlendi.

Serap Özçelik Arapoğlu 50 kiloda, Merve Çoban 61 kiloda ve Meltem Hocaoğlu Akyol da artı 68 kiloda sezonu birinci sırada tamamlayarak "Grand Winner" oldu.

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