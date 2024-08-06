Karate seçmeleri Sivas'ta yapılacak

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, 15-18 Ağustos tarihlerinde Sivas'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karate seçmeleri Sivas'ta yapılacak
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06 Ağustos 2024 15:27
Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Sivas'ta yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonu açıklamasına göre, ümit, genç ve 21 yaş altı şampiyonası ile milli takım seçme yarışmaları 15-18 Ağustos'ta Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Organizasyonda İşitme Engelliler Milli Takımı seçmeleri de 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Müsabaka kayıtları çarşamba günü sona erecek.

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