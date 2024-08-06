Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Sivas'ta yapılacak.



Türkiye Karate Federasyonu açıklamasına göre, ümit, genç ve 21 yaş altı şampiyonası ile milli takım seçme yarışmaları 15-18 Ağustos'ta Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.



Organizasyonda İşitme Engelliler Milli Takımı seçmeleri de 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.



Müsabaka kayıtları çarşamba günü sona erecek.





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