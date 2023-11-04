Karate Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Balıkesir'de devam ediyor.



Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 6 Kasım Pazartesi günü sona erecek şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 1800 sporcu katılıyor.



Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, müsabakalardan bazılarını takip etti.



Uğuz, yaptığı açıklamada, Balıkesir'de daha önce gerçekleştirdikleri şampiyonada olduğu gibi bu organizasyondan da memnuniyet duyduklarını bildirdi.



