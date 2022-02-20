Karate'de millilerden bir altın, bir bronz madalya!

Milliler, Karate 1 Premier Ligi'nde bir altın, bir bronz madalya kazandı. Erkekler katada Enes Özdemir altın, kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan bronz madalyanın sahibi oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karate'de millilerden bir altın, bir bronz madalya!
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20 Şubat 2022 23:13
Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Karate 1 Premier Ligi'nde erkekler katada Enes Özdemir altın, kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan bronz madalya kazandı.

Türkiye Karete Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Füceyre şehrindeki organizasyonda Enes, erkekler kata finalinde Japon Kazumasa Moto ile karşılaştı.

Dünya sıralamasında 7. sırada bulunan rakibi karşısında 26,52 puan elde eden Özdemir, 26,46 puanda kalan rakibini geçerek zirveye çıktı.

Kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan ise üçüncülük maçında Brezilyalı Valeria Kumizaki'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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