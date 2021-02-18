Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) 2021 yılındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan 12-14 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Karate 1 Premier Lig için geri sayım başladı.



Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon ve öncesinde yapılacak olan WKF Hakem Semineri için federasyon başkanı Esat Delihasan önderliğinde bir toplantı gerçekleştirildi.



Dünya Karate Federasyonu Başkanı Başdanışmanı Francisco Alegrete başkanlığındaki WKF heyeti de toplantıda hazır bulundu.



Misafir heyetinde WKF Premier Lig organizasyonları Supervisor Yardımcısı Dominique Sigilo, WKF Hakem Kurulu Başkanı Javier Escalante, WKF Covid Doktoru Fernando Enriquez, WKF Covid ekibinden Miguel Andres Wenner Perez şle TV yayınları sorumlusu Dario da la Pena da yer aldı.



Organizasyonun yapılacağı WOW Kongre Merkezi'ndeki toplantıya turnuva koordinatörü Ercüment Taşdemir, Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş ile TKF Organizasyon Kurulu Başkanı Sami Mehmet Sami Toğay ile turnuvada görev alacak doktorlar katıldı.



Toplantıda organizasyon boyunca alınacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin masaya yatırıldığı bildirildi.



Buna göre maçlar sırasında görevli hakem, personel ve akredite medya mensupları haricinde kimse salona alınmayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, organizasyona hazır olduklarını söyledi.



Hazırlık toplantısının çok verimli geçtiğini anlatan Delihasan, "WKF heyeti de çalışmalardan oldukça memnun kaldı. Toplantıda ana gündemimiz Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemlerdi. Organizasyonun öncesi ve organizasyon boyunca her türlü tedbiri alacağız. Organizasyona hazırız. Son dönemlerde düzenlediğimiz turnuvalar nedeniyle önemli bir organizasyon tecrübemiz var. WKF'nin de büyük önem verdiği bu turnuvayı en iyi şekilde düzenlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







