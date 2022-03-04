Karar anı: Ya Muslera ya Pena

Fernando Muslera mı, Inaki Pena mı? Galatasaray'da zorlu maç trafiği öncesi kalede kimin yer alacağı 1 numaralı gündem maddesi olarak öne çıktı.



Teknik Direktör Torrent'i zor bir seçim bekliyor. 13 Aralık'taki Sivas deplasmanında sakatlanan ve hafta başında takımla antrenmanlara başlayan Muslera oynayabilecek duruma geldi. Uruguaylı eldivenin maç eksiği ise endişe yaratıyor.



3.5 aylık aranın 35 yaşındaki eldivenin performansına nasıl yansıyacağı bilinmiyor. Muslera'nın; Konya, Barcelona ve Beşiktaş ile yapılacak maçlarda kaleye geçmesinin riskleri üzerinde duruluyor.



TECRÜBESİZLİK SIKINTI YARATIYOR



Inaki Pena'nın tecrübesizliği ise sıkıntı yaratıyor. Pena'nın Rizespor maçındaki performansı da yine kafaları karıştırdı.



Seçim yapmakta zorlanan Torrent, kaleci antrenörü Segarra'nın vereceği rapora göre hareket edecek. Konya maçındaki tercihin Barcelona karşılaşması için de referans olacağı belirtildi. Konya'da kaleye kim geçerse Barcelona'da da aynı ismin tercih edileceği bildirildi. Bu durumun Muslera'nın Konya'da oynama olasılığını artırdığı ifade edildi.



