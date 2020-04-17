Borussia Dortmund'un stoperlerinden Dan-Axel Zagadou'nun idmanda sakatlık yaşadığı açıklandı.
Koronavirüs sebebiyle Dortmund'un tesislerinde ayrı ayrı çalışan futbolculardan Zagadou'nun dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Zagadou'nun tedavisinin koronavirüs sosyal mesafe kuralları çiğnenmeden kulübün fizik tedavi uzmanlarıyla çalışma gerçekleştirebileceği belirtildi.
Liglere verilen koronavirüs arası sebebiyle bir çok futbolcu liglerin başlama kararı verilmesi halinde geçen uzun ara dolasıyla sakatlık yaşamaktan korktuklarını belirtmişti.
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Koronavirüs sebebiyle Dortmund'un tesislerinde ayrı ayrı çalışan futbolculardan Zagadou'nun dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Zagadou'nun tedavisinin koronavirüs sosyal mesafe kuralları çiğnenmeden kulübün fizik tedavi uzmanlarıyla çalışma gerçekleştirebileceği belirtildi.
Liglere verilen koronavirüs arası sebebiyle bir çok futbolcu liglerin başlama kararı verilmesi halinde geçen uzun ara dolasıyla sakatlık yaşamaktan korktuklarını belirtmişti.
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