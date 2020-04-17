Karantinadan sonra idmanlara başladı ve sakatlandı

Koronavirüs arasının ardından 4'erli şekilde idmanlara başlayan Dortmund'da defans oyuncusu Zagadou yaptığı çalışma sırasında dizinden ciddi şekilde sakatlandı. Kulüp, sosyal mesafe kurallarını çiğnemeden Zagado'nun tedavi edileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Karantinadan sonra idmanlara başladı ve sakatlandı
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17 Nisan 2020 00:32
Borussia Dortmund'un stoperlerinden Dan-Axel Zagadou'nun idmanda sakatlık yaşadığı açıklandı.

Koronavirüs sebebiyle Dortmund'un tesislerinde ayrı ayrı çalışan futbolculardan Zagadou'nun dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Zagadou'nun tedavisinin koronavirüs sosyal mesafe kuralları çiğnenmeden kulübün fizik tedavi uzmanlarıyla çalışma gerçekleştirebileceği belirtildi.

Liglere verilen koronavirüs arası sebebiyle bir çok futbolcu liglerin başlama kararı verilmesi halinde geçen uzun ara dolasıyla sakatlık yaşamaktan korktuklarını belirtmişti.

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