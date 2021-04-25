Karantinadan çıktı, Galatasaray'ı kurtardı

Maç gününe kadar İstanbul'da karantinada olan Mustafa Muhammed, testinin negatif çıkmasıyla tarifeli uçakla dün Antalya'ya geçti, arkadaşlarıyla birlikte mücadele etti.

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Karantinadan çıktı, Galatasaray'ı kurtardı
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25 Nisan 2021 11:43
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Koronavirüsten dolayı takımla birlikte Antalya kampına katılmayan Mustafa Muhammed, 10 günlük süresini doldurdu ve negatif çıkınca arkadaşlarına dahil oldu.

Karantinada bulunması nedeniyle Antalya'ya götürülmeyen Mısırlı futbolcu, dün sabah üçüncü kez testten geçti ve sonucunun negatif olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine gerekli hazırlıkları yapan sarı-kırmızılılar, tarifeli uçakla Mustafa Muhammed'i kente getirdi. TFF ve Sağlık Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda takıma katıldığı dile getirilen sarı-kırmızılı oyuncunun karantina sürecinde de kişisel çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Buna rağmen teknik direktör Fatih Terim, Mustafa Muhammed'i ilk 11'de oynatmak yerine yedekte bırakmayı tercih etti.

'Bebek' sevinci

Mısırlı futbolcu oynamayı çok istediği halde Terim, fiziksel olarak sıkıntı yaşayabileceğini düşünerek, ancak ikinci yarıda oyuna aldı. Süper Lig kariyerindeki 6. golüne kavuşan Mustafa, elini ağzına götürüp ve emzik şeklinde yaparak golü, üç aylık bebeğine adadı.



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