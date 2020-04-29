Karantinada göz alerjisi için uyarı; 'Sakın yapmayın'

Türk Oftalmoloji Derneği'

uzun süreli ekran ve bilgisayar kullanımı

- Uzun süre göz kaşımanın zararları

"Her 20 dakikada ara verin, uzağa bakın"





nden (TOD) yapılan açıklamada, gözler açısından hem mevsimsel hem de karantina günleri nedeniyle artan başlıca iki soruna dikkat çekilerek, evde ekran önünde geçirilen uzun sürelerin gözlerde kaşıntı ve kızarıklığa neden olan bahar alerjisi şikayetlerini arttırdığı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen TOD) Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Orhan, bu dönemde ilkbahar alerjisinin artması, koronavirüs tedbirleri nedeniyle de evdesonucunda gözlerde sorunlar yaşandığını anlattı.Orhan, gözde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve yanmanın, bahar döneminde alerjinin etkisiyle ortaya çıkan mevsimsel bulgular olduğunu dile getirerek, "Ancak bu bulgular, evde zaman geçirmek zorunda kaldığımız bu dönemde, her zamankinden" uyarısında bulundu.Prof. Dr. Mehmet Orhan, özellikle bilgisayar veya telefon ekranlarına yönelik uzun süreli yakından bakma durumlarında,, bir süre için uzağa bakarak başka bir noktaya odaklanılması tavsiyesinde bulundu.Bunun göz yorgunluğunun giderilmesi ve gözün dinlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Orhan,gerektiğini söyledi.Orhan, "" ifadelerini kullandı.