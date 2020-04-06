Karantinada eskortlu parti pahalıya patlayacak!

Geçtiğimiz günlerde ev karantinasında yalnız olması gereken dönemde 2 eskort ile birlikte ev partisi yaptığı ortaya çıkan Kyle Walker'ın başı daha büyük belaya gireceğe benziyor.İngiliz Mirror'ın haberine göre Kyle Walker'ın yaptığı bu davranış sebebiyle İngiltere Milli Takım kariyerinin devam etmesinin mümkün olmayacağı belirtildi. Haberde teknik direktör Gareth Southgate tarafından veto yiyeceği iddia edilen Kyle Walker'ın bu davranışını bir özür mesajıyla geçiştiremeyeceği ifade edildi.Karantina günlerinde evinde parti vermenin maddi külfetinin de olacağı haberin devamında yer aldı. İddiaya göre Manchester City'nin Kyle Walker'a bu davranışının cezası haftalık maaşına denk olan 250.000 pound olacağı söyleniyor.Kyle Walker'ı ev partisi sebebiyle ele veren ise evine davet ettiği kadınlardan biri oldu. Louise McNamara isimli kadın 2200 pound karşılığında Walker'ın evine gittiğini İngiliz basınına açıkladı."Toplumda hayati önemi olan sağlık çalışanları için inanılmaz fedakarlıklarını ve hayat kurtarıcı çalışmalarını desteklemek amaçlı bir video çekmiştim. Söylediklerimle yaptığım şey tamamen tezat oluşturuyor. Profesyonel bir futbolcu olarak konumumun rol model olma sorumluluğunu getirdiğini anlıyorum. Bu nedenle ailemi, arkadaşlarımı, kulübümü, taraftarlarımı ve halkımı hayal kırıklığına uğrattığım için özür diliyorum."