Karantina sonrası Göztepeli olacak

Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı Lourency, İzmir'de devam eden karantina sürecinin sona ermesinin ardından resmi imzayı atıp takıma katılacak.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Karantina sonrası Göztepeli olacak
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02 Temmuz 2021 15:28
Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı sağ kanat Lourency Rodrigues, İzmir'e geldi.

Son olarak Portekiz temsilcisi Gil Vicente'de forma giyen 25 yaşındaki Sambacı, menajeri ile birlikte kulübün Urla'da tahsis ettiği villada karantina günlerini geçiriyor.

14 günlük karantina sürecinin ardından sözleşme imzalanacak olan Lourency'nin takımın 6 Temmuz'da başlayacak ve 13 gün sürecek Afyonkarahisar kampına katılması bekleniyor.

Brezilya'da Chapecoense futbol kariyerine başlayan Lourency, Vila Nova, Gremio ve son iki sezondur Gil Vicente'de top koşturdu. 25 yaşındaki kanat Portekiz'de 38 resmi müsabakaya çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


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