Karantina günlerinde evinde parti veren Kean'a rekor ceza

Everton'da forma giyen Fildişi Sahili asıllı İtalyan golcü Moise Kean'in karantina günlerinde evinde parti verdiği ortaya çıktı.Evinde kalabalık bir parti verdiği ortaya çıkan Kean'in kulübü tarafından astronomik bir ceza alması bekleniyor. Kız arkadaşlarının yoğun olduğu ve sosyal mesafe kurallarının önem taşıdığı günlerde parti düzenlemesi Everton taraftarları arasında büyük tepki çekti.Kean'in bu davranışı sebebiyle kulübü Everton'dan 100.000 pound ceza alacağı ise İngiliz basını tarafından iddia edildi.Sezon başında Juventus'tan Everton'a 27 milyon pounda transfer edilen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Moise Kean 26 maçta 1 gol 2 asist yapmıştı.