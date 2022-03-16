Karanlıktan aydınlığa: Omar Elabdellaoui!

2021 yılına girmeye artık saniyeler kalmıştı...



"Göremiyorum, göremiyorum" çığlıkları Elabdellaoui ailesinin evini çınlatırken, korkan çocukları anneleri sakinleştirmeye çalışıyordu.



Herkes ne yapacağını şaşırmış bir halde, yüzü kanlar içinde kalan Omar'a bakmakta bile zorlanıyorlardı. Bir babanın çocuklarını eğlendirmek için yapmak istediği havai fişek gösterisi facia ile biterken 30 yaşındaki oyuncu, yeni yılın ilk dakikalarında hastanenin acil servisine ulaşmıştı.



Oğlunun down sendromlu olacağını doğmadan öğrenen Omar, "Bakımıyla ilgili her şeye hakimdim doğumdan önce. Hastanedeki odamıza gittiğimde 'O bir erkek' yazan balonu gördüğümde ağladım" sözleriyle çocuğuna olan sevgisini anlatıyordu.



Oğlu İbrahim'i mutlu etmek adına yapmak istediği havai fişek gösterisi Norveçli oyuncunun hayatını karartırken, 'Bırakın futbola dönmeyi, gözlerinin görmesi bile imkansız' denildi. Aradan geçen 14 ay sonunda ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne yeniden adım attığında tribünlerdeki alkışa saha içinde takım arkadaşları eşlik ediyordu.



Fatih Terim'in hiç yalnız bırakmadığı, rahmetli Mustafa Cengiz'in "Maaşını eksiksiz ödeyin, hastane masraflarını karşılayın" talimatı verdiği oyuncu kök hücre tedavisi olurken yeniden görmeye başladı.



Önce Galatasaray ile sahaya çıkan ve 11'deki yerini alan Omar, bir mucizeyi daha gerçekleştirip, kaptanı olduğu Norveç Milli Takımı'na yeniden seçildi.





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