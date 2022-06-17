Karamoh evli bir kadınla yakalandı iddiası

Geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Yann Karamoh'un ülkesi Fransa'da saldırıya uğradığı belirtildi.



Le Parisien'in haberinde, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan Yann Karamoh'un darp edildiği görüntülerin detayları belli oldu. Yann Karamoh'un saldırgan tarafından elmacık kemiğinin kırıldığı, gözüne ve çenesine ağır darbeler aldığı ifade edildi.



Konuyla ilgili konuşan Karamoh yaptığı açıklamada, "Benim gururum ve ailem var, bu görüntüler ömür boyu benimle kalacak. Bir elinde bıçak vardı ve diğeriyle de bana sürekli vurdu" sözlerini kullandı.



Yakalanan saldırganın Fransa'nın Nanterre kentinde mahkemeye çıkarılarak 20 ay hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.



EVLİ BİR KADINLA BASILDI İDDİASI



Bir başka Fransız kaynağın haberinde ise Karamoh'un bahsi geçen videoda ilişkiye girdiği evli kadınla birlikte kocasına yakalanması sonrası darp edildiği iddiası yazıldı.



Kızgın eşin Karamoh'u evinde gördükten sonra darp ettiği ve bunu da videoya çekerek yayınladığı belirtildi.





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