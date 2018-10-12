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Karaman'dan uyarı; "Kaza istemiyorum"

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, son 2 sezonda milli ara sonrası 4 maçta alınan 3 yenilgi nedeniyle oyuncularını uyardı. Karaman, "Erzurumspor maçında kaza istemiyorum" dedi.

Kaynak: Takvim
Karaman'dan uyarı; 'Kaza istemiyorum'
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12 Ekim 2018 03:48
Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli Takım maçları nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen 4 ara sonrası oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

ALANYA'YA KAYBETTİ

Karadeniz Fırtınası, bu sezon ise milli aradan sonra Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilmekten kurtulamadı.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Milli arada oyuncularıyla sürekli konuyşan Ünal hoca, "Milli aralardan sonra maçlara konsantre olamıyoruz. Erzurumspor maçında dikkatli olmalıyız." dedi.

Ünal Karaman sözlerini "Evimizde oynayacağımız maçı kazanarak yolumuza devam edelim" ifadeleriyle tamamladı.

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