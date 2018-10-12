Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli Takım maçları nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen 4 ara sonrası oynadığı 4 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.
ALANYA'YA KAYBETTİ
Karadeniz Fırtınası, bu sezon ise milli aradan sonra Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilmekten kurtulamadı.
"DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Milli arada oyuncularıyla sürekli konuyşan Ünal hoca, "Milli aralardan sonra maçlara konsantre olamıyoruz. Erzurumspor maçında dikkatli olmalıyız." dedi.
Ünal Karaman sözlerini "Evimizde oynayacağımız maçı kazanarak yolumuza devam edelim" ifadeleriyle tamamladı.
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ALANYA'YA KAYBETTİ
Karadeniz Fırtınası, bu sezon ise milli aradan sonra Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilmekten kurtulamadı.
"DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Milli arada oyuncularıyla sürekli konuyşan Ünal hoca, "Milli aralardan sonra maçlara konsantre olamıyoruz. Erzurumspor maçında dikkatli olmalıyız." dedi.
Ünal Karaman sözlerini "Evimizde oynayacağımız maçı kazanarak yolumuza devam edelim" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın