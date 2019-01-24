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Karaman: "Ağır şartlara rağmen kazandık"

Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçta sahasında 2-1 yendiği Balıkesirspor Baltok'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kaynak: AA
Karaman: 'Ağır şartlara rağmen kazandık'
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24 Ocak 2019 00:52
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından turu geçerek Trabzon'a dönecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sakat vermeden mücadeleyi tamamladıklarını belirten Karaman, kadro derinliğinin sıkıntılı olmasından kaynaklı bu duruma sevindiklerini aktardı.

"Her oyuncu bizim için kıymetli ve değerli." diyen Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Ağır saha şartlarına rağmen iyi bir mücadele oldu. Tur atlayıp şehrimize bu şekilde dönmek bizim açımızdan sevindirici. Balıkesirspor Baltok'a başarılar diliyorum. Çok iyi bir kadroları var. Takımın başındaki teknik adam da çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz biri. Allah yolunu açık etsin."

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilerek elenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, mücadeleleri nedeniyle oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giray Bulak, yenilmelerine rağmen çok sayıda taraftarı bir arada gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakada geriye düşmenin kendilerine dezavantaj oluşturduğunu anlatan Bulak, şöyle konuştu:

"İlk maçı da 2-1 kaybetmiştik. Beleck'in golüyle maça tutunduk. 2-1 yapıp uzatabilirdik. Bu duruma sevinmezdim. Kadro derinliğimiz yok. Hafta sonu oynayacağımız maçımızı da etkileyebilirdi. Oyunu 1-0'a taşıyabilseydik, o golleri yemezdik. Maçı kaybetsek de oyuncularımı yaptıkları paslar ve oyuna tutunmalarından dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum."

 
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