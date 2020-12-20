Karagümrük'ün yeni gözdesi Wilshere

Tüm kulüplere ders olsun



"Futbolda

önemli bir görüşüm vardır; akılcı, yararlı olabileceğine her yönüyle inandığın transferler yapacaksın, yüksek paralarla işe yaramayacak buraya tatile gelecek oyuncuları almayacaksın. Sonra da teknik adam eldeki kadronun yapısına uygun, günümüz futbolunun istediği geçerli basit oyun düzenini oturtacak.

İşte Karagümrük

gerçeğinin özeti…

Alt ligden gel ve az maliyetli yepyeni bir kadro ile herkese kafa tut.

Birçok büyük kulübün

Karagümrük gerçeğinden

ders çıkarması

gerekir.

5 bin Euro maaşla oynayan Ndao'nın yaptıkları da ortada"

Emre Çolak ve Fabio Borini'yi daha devre arası gelmeden kadrosuna katan Karagümrük, yeni bombalar patlatmak üzere atağa geçti.Başkan Süleyman Hurma'nın "İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var" ifadelerinin ardından o futbolcuların kim olduğu ortaya çıktı.İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci'den birini renklerine bağlayacak. Bonservisi elinde olan iki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.Süper Lig'in yeni temsilcisi son olarak Sampdoria forması giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye iki yıllık sözleşme teklif etmişti. Wilshere konusunda ise gelişmeler merak ediliyor. Wilshere ise son olarak West Ham forması giymişti.