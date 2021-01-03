Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti.



Vodafone Park'ta oynanan mücadele, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve Karagümrük, bu sezon iç saha maçlarında ilk mağlubiyetini aldı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Anthony Nwakaeme ve 81. dakikada Caleb Ekuban attı. Karagümrük'ün tek sayısını ise 71. dakikada Jure Balkovec kaydetti.



Bu sonucun ardından Süper Lig'de 1 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 23 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Karagümrük ise 21 puanla 8. sırada yer buldu.



Trabzonspor, 17. haftada gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Karagümrük ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.



EKUBAN ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ



Bordo - mavililer, 10. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ekuban'ın kafasıyla golü buldu ve 1-0 öne geçti. Ancak VAR hakemi Halil Umut Meler, orta hakem Ali Palabıyık'a pozisyonu izlemesi yönünde tavsiyede bulundu. Pozisyonu izleyen Palabıyık, Ekuban'ın kafa vuruşu sırasında Nwakaeme'nin topun gittiği yönde ofsayt pozisyonunda bulunması nedeniyle golü iptal etti.



ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor'da, son oynanan Galatasaray müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı. Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Vitor Hugo bu mücadelede kadroda yer almadı. Yusuf Sarı da yedek kulübesinde forma şansı bekledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine Ekuban ve Hosseini'ye ilk 11'de şans verdi.



Vodafone Park'ta oynanan maça Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımını, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny ilk 11'i ile sahaya çıkardı.



Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Pereira, Faruk Can Genç ve Afobe yer aldı.



AVCI, 347 GÜN SONRA VODAFONE PARK'TA



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park'ta görev yaptı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş başındaki Vodafone Park'taki son maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı olmuştu. Siyah-beyazlı takım o mücadeleyi 3-2 kaybetmiş ve iki gün sonra da Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.



KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİK



İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Göztepe maçına göre Trabzospor karşısında 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Fatih Karagümrük'te cezalı Ndao'nun yanı sıra Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe bu mücadelede ilk 11'de yer almadı. Teknik direktör Şenol Can, bu 3 oyuncunun yerine Koray Altınay, Roco ve Sobiech'e ilk 11'de şans verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Baker'ın soldan kullandığı korner vuruşunda ön direkte topa kafayı vuran Ekuban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesinin ardından Nwakaeme'nin kalecinin görüşünü kapatması ve ofsaytta olması sebebiyle golü iptal etti.



17. dakikada sağdan Ekuban'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Flavio'nun şutunda top, soldan dışarı çıktı.



17. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışından pasında sol çaprazda topla buluşan Jimmy Durmaz şutunu çekti, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.



45+3. dakikada sağdan Ekuban'ın yerden ortasında arka direkte müsait durumda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)



