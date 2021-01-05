Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un futbolcusu Gaston Campi'yi ve Rosenborg'tan Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattıBorini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez de savunma güçlendirmiş oldu.2019'da Estudiantes'ten 800 bin euro bedelle alınan Campi bu sezon 3 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu bordo mavililerde çıktığı toplam 39 maçta ise 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.