Karagümrük'ten savunmaya iki transfer

Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiraladığını ve Rosenborg'tan Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Karagümrük'ten savunmaya iki transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2021 16:41
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un futbolcusu Gaston Campi'yi ve Rosenborg'tan Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattı

Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez de savunma güçlendirmiş oldu.

CAMPI'NİN PERFORMANSI

2019'da Estudiantes'ten 800 bin euro bedelle alınan Campi bu sezon 3 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. 29 yaşındaki Arjantinli oyuncu bordo mavililerde çıktığı toplam 39 maçta ise 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

HEDENSTAD'IN PERFORMANSI

Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 







SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için