  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    Cocu'dan transfer için özel görüşme; 'Bize gel'
  •  
    Şenol Güneş'ten; "Evet" Yeni golcüsünü buldu!..
  •  
    Avrupa'da transferler durmuyor! Yine REKOR!
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim

Karagümrük'ten bir flaş anlaşma daha

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fatih Karagümrük flaş bir anlaşma daha sağladı.

Kaynak: Sporx.com
Karagümrük'ten bir flaş anlaşma daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2018 12:38
SPORX ÖZEL - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesinde ses getiren anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Başkanlığa Süleyman Hurma'nın gelmesinin ardından adeta transferde şov yapan Karagümrük, Mehmet Batdal, Turgut Doğan Şahin, Erkan Zengin gibi futbolculara imza attırmasının ardından teknik direktör arayışında da sona geldi. Necati Ateş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Karagümrük, sürpriz bir isimle anlaştı.

YUSUF ŞİMŞEK İLE ANLAŞMA

Kırmızı - siyahlı ekip, teknik direktörlük görevi için Türk futbolcunun önemli isimlerinden Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. 43 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerin ardından el sıkışıldı.

Yusuf Şimşek, kısa bir süre içerisinde Fatih Karagümrük'ün başında çalışmalara başlayacak.

TRANSFERLER;
Murat Hocaoğlu (Erokspor)
Tarık Çetin (Karagümrük)
Oyuncular
Şenol Can (Gaziantep)
Bilal Aziz (Eskişehir)
Benjamin Fuchs (Gümüşhane)
Yiğit İncedemir (AdanaDemir)
Gökay İravul (Samsun)
Turgut Doğan Şahin (Rize)
Erkan Zengin (Eskişehir)
Mehmet Batdal (Osmanlı)
Ramazan Civelek (Fenerbahçe)
Sanharib Malki
Selçuk Alibaz
Çağatay Kader
Youssef Yeşilmen

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yasal Uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için