YUSUF ŞİMŞEK İLE ANLAŞMA

Murat Hocaoğlu (Erokspor)

Tarık Çetin (Karagümrük)

Oyuncular

Şenol Can (Gaziantep)

Bilal Aziz (Eskişehir)

Benjamin Fuchs (Gümüşhane)

Yiğit İncedemir (AdanaDemir)

Gökay İravul (Samsun)

Turgut Doğan Şahin (Rize)

Erkan Zengin (Eskişehir)

Mehmet Batdal (Osmanlı)

Ramazan Civelek (Fenerbahçe)

Sanharib Malki

Selçuk Alibaz

Çağatay Kader

Youssef Yeşilmen

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından, yeni sezon öncesinde ses getiren anlaşmalar yapmaya devam ediyor.Başkanlığa Süleyman Hurma'nın gelmesinin ardından adeta transferde şov yapan Karagümrük, Mehmet Batdal, Turgut Doğan Şahin, Erkan Zengin gibi futbolculara imza attırmasının ardından teknik direktör arayışında da sona geldi. Necati Ateş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Karagümrük, sürpriz bir isimle anlaştı.Kırmızı - siyahlı ekip, teknik direktörlük görevi için Türk futbolcunun önemli isimlerinden Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. 43 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerin ardından el sıkışıldı.Yusuf Şimşek, kısa bir süre içerisinde Fatih Karagümrük'ün başında çalışmalara başlayacak.