SPORX ÖZEL - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesinde ses getiren anlaşmalar yapmaya devam ediyor.Yasal Uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Başkanlığa Süleyman Hurma'nın gelmesinin ardından adeta transferde şov yapan Karagümrük, Mehmet Batdal, Turgut Doğan Şahin, Erkan Zengin gibi futbolculara imza attırmasının ardından teknik direktör arayışında da sona geldi. Necati Ateş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Karagümrük, sürpriz bir isimle anlaştı.
YUSUF ŞİMŞEK İLE ANLAŞMA
Kırmızı - siyahlı ekip, teknik direktörlük görevi için Türk futbolcunun önemli isimlerinden Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. 43 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerin ardından el sıkışıldı.
Yusuf Şimşek, kısa bir süre içerisinde Fatih Karagümrük'ün başında çalışmalara başlayacak.
TRANSFERLER;
Murat Hocaoğlu (Erokspor)
Tarık Çetin (Karagümrük)
Oyuncular
Şenol Can (Gaziantep)
Bilal Aziz (Eskişehir)
Benjamin Fuchs (Gümüşhane)
Yiğit İncedemir (AdanaDemir)
Gökay İravul (Samsun)
Turgut Doğan Şahin (Rize)
Erkan Zengin (Eskişehir)
Mehmet Batdal (Osmanlı)
Ramazan Civelek (Fenerbahçe)
Sanharib Malki
Selçuk Alibaz
Çağatay Kader
Youssef Yeşilmen
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Başkanlığa Süleyman Hurma'nın gelmesinin ardından adeta transferde şov yapan Karagümrük, Mehmet Batdal, Turgut Doğan Şahin, Erkan Zengin gibi futbolculara imza attırmasının ardından teknik direktör arayışında da sona geldi. Necati Ateş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Karagümrük, sürpriz bir isimle anlaştı.
YUSUF ŞİMŞEK İLE ANLAŞMA
Kırmızı - siyahlı ekip, teknik direktörlük görevi için Türk futbolcunun önemli isimlerinden Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. 43 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerin ardından el sıkışıldı.
Yusuf Şimşek, kısa bir süre içerisinde Fatih Karagümrük'ün başında çalışmalara başlayacak.
TRANSFERLER;
Murat Hocaoğlu (Erokspor)
Tarık Çetin (Karagümrük)
Oyuncular
Şenol Can (Gaziantep)
Bilal Aziz (Eskişehir)
Benjamin Fuchs (Gümüşhane)
Yiğit İncedemir (AdanaDemir)
Gökay İravul (Samsun)
Turgut Doğan Şahin (Rize)
Erkan Zengin (Eskişehir)
Mehmet Batdal (Osmanlı)
Ramazan Civelek (Fenerbahçe)
Sanharib Malki
Selçuk Alibaz
Çağatay Kader
Youssef Yeşilmen
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın