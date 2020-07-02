Karagümrük'ten Balıkesirspor'a 'farklı' tarife

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor ile Fatih Karagümrük, Balikesir Ataturk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi 5-0 kazandı.



Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri; 48. ve 61. dakikalarda Erik Sabo, 53. ve 75. dakikalarda Artur Sobiech ve 55. dakikada Brahim Darri kaydetti.



Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 50'ye çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Karagümrük, TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Boluspor'u ağırlayacak.



Balıkesirspor ise; bu maç sonrasında 35 puanla 12. sırada kaldı. Balıkesirspor 32. haftada Akhisarspor deplasmanına gidecek.



Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Burak Şeker, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı



Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 56 Otoo), Malle, Andusic (Dk. 56 Serdar Güncü), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 70 Kaan Kayalı), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 89 Emirhan Çakır), Ezeh (Dk. 70 Celal Emir Dede)



Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem (Dk. 71 Bülent Cevahir), Attamah, Darri (Dk. 71 Muhammet Egemen Pehlivan), Zeki Yıldırım (Dk. 78 Barış Başdaş), Sobiech, Ndao, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek (Dk. 45 Koray Altınay), Yalçın Ayhan (Dk. 78 Efe Tatlı), Sabo



Goller: Dk. 48 ve 60 Sabo, Dk. 52 ve 75 Sobiech, Dk. 54 Darri (Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 23 Andusic, Dk. 55 Şaban Özdeş (yardımcı antrenör) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 80 Efe Tatlı (Fatih Karagümrük)



