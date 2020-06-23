Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Karagümrük, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
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23 Haziran 2020 17:54
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen zorunluluk ve teknik direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.



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