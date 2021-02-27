Karagümrük

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Şenol Can'ın takımı Fatih Karagümrük ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Alassane Ndao ve 88'de Fabio Borini kaydetti.24 yaşındaki Senegalli Alassane Ndao bu sezon ligde 25. maçında 8 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı. Borini ise 10. maçında 5. golünü attıAlınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltti. İstanbul temsilcisi 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Üst üste ikinci yenilgisini alırken, son 3 maçından 1 puan çıkarabildi.Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacakSüper Lig'in 27. haftasında oynanan Fatih-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.30. dakikada Balkovec soldan ortasını yaptı. Kaleci Marafona, uygun durumdaki Sobiech'ten önce topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.İkinci yarıdan dakikalar birazdan...