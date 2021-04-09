Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi Borini ve Biglia pozitif

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. İki futbolcu da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.