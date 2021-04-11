Karagümrük'te Farioli etkisi

Çizme'de Roberto De Zerbi'nin teknik ekibinde Benevento ve Sassuolo'da çalışan, bu sezon Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yaptıktan sonra 32 yaşında Karagümrük'ün hocası olan Farioli, 3-0 kazanılan Kayseri maçının ardından Çaykur Rize (0-0) mücadelesinde ilk maçına çıktı.



59 yıl sonra ilk puan



Daha sonra Kırmızı- Siyahlılar'la Hatay'ı tek golle geçen İtalyan çalıştırıcı, bu kez Galatasaray deplasmanından iyi oyunla; hatta galibiyeti kaçırarak 1-1 berabere kaldı. Gelişiyle takımın oyun şeklini ve anlayışını kısa sürede değiştiren Farioli'nin Karagümrük'ü, rakibin baskısına rağmen kalecisi dahil hep ayağa pasla en geriden oyunu başlattı.



Kırmızı-Siyahlılar, ligin ilk yarısında 60 yıl sonra yendiği güçlü rakibine karşı ise deplasmanda 1961-62 (1-1) sezonundan sonra ilk kez sahadan puanla ayrılmayı başardı



