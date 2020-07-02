Karagümrük'te Atılay Canel: "Önce play-off sonra Süper Lig"

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor'a karşı 5-0 kazanan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Karagümrük'te Atılay Canel: 'Önce play-off sonra Süper Lig'
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02 Temmuz 2020 23:08
TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 5-0 yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok fazla konuşmayacağım, çok üzgünüz." diyerek salondan ayrıldı. 

- Canel: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Balıkesir'e gelirken 12 hafta boyunca yenilmediklerini hatırlattı.

Kaybetmeme serisini 13 maça çıkardıklarını aktaran Canel, "Biz buraya galibiyet için geldiğimizi beyan ettik. Bundan sonra kalan 3 maçımızı da kazanarak play-off etabına kalmak, sonra da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. İlk yarı iyi oynayamadık ama 29. dakikada yüzde yüzlük bir golü atamadık. İkinci yarının ilk bölümünde bulduğumuz gollerle maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.



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