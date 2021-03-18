Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.



Ligde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgisi olan 31 puanlı Hes Kablo Kayserispor ise 16. sırada yer alıyor.



Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.



