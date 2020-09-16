"Karagümrüklü Biglia" Avrupa'yı salladı

2017'de de 20 milyon Euro'ya İtalyan devi Milan'ın yolunu tutan Lucas Biglia artık Karagümrük'te.Önceki gün imzayı atan 34 yaşındaki Arjantinli yıldız Biglia, Karagümrük'ün bu sezon en büyük kozu olacak.

'Karagümrüklü Biglia' Avrupa'yı salladı
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16 Eylül 2020 12:01
2013 senesinde Anderlecht'ten Lazio'ya transfer olan, 2017'de de 20 milyon Euro'ya İtalyan devi Milan'ın yolunu tutan Lucas Biglia artık Karagümrük'te...Süper Lig'in yeni ekibi, 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı kadrosuna katarak sezonun en büyük bombalarından birini patlattı.

2014'te, 58 kez formasını terlettiği Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası finali oynayan Biglia, Karagümrük'ün bu sezonki maestrosu ve en büyük kozu olacak. Karagümrük'ün Biglia'yı renklerine bağlaması İtalya başta olmak üzere Fransa, Romanya, Belçika ve Arjantin basınında da yankı uyandırdı.

Biglia, Karagümrük'te idmanlara başlarken, takıma hemen uyum sağladı.



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